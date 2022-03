José Ramón López Beltrán quiere comprar Lego de la "Casa Gris" para su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, reaccionó al Lego de la "Casa Gris" y asegura que quiere comprar para su hijo el juguete que fue presentado por senadores del PAN (Partido Acción Nacional), entre ellos Xóchitl Gálvez.

Por medio de su cuenta de Twitter, el promogénito de AMLO afirmó que compraría el Lego de la "Casa Gris", para su hijo de dos años, Salomón Andrés López Adams.

Este miércoles 30 de marzo, el hijo de AMLO celebra su cumpleaños número 41.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya se había expresado antes de que su hijo José Ramón López Beltrán tuiteara sobre el juguete representativo de la casa en la que vivió en Houston, por la cual incluso mostró papeleo y explicó cómo él y su esposa Carolyn Adams la rentaban.

El mandatario ridiculizó llamando “ternuritas” a senadores de oposición que armaron una casa de lego para criticarle por la casa que rentaba su hijo en Houston.

Durante la “mañanera” de este miércoles, afirmó que lo hacen porque están muy molestos y les pidió evitar el ridículo.

El Ejecutivo Federal recordó que su hijo José Ramón tiene 40 años y es independiente.

Está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría pero él es independiente. Se lo rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si ordeno que se le amplíen contratos a una empresa extranjera y a cambio de ese contrato pido que le renten la casa, o sea que el moche sea que le renten la casa a José Ramón, no, ni conozco la empresa ni nada absolutamente", declaró.