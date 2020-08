Javier Herrera Valles, ex comisario de la PF, afirma que el "Cártel de García Luna” intentó asesinarlo

HERMOSILLO, Sonora.- Este lunes el excomisario de la entonces Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles, ha cobrado de nuevo relevancia debido a que en una entrevista para el diario digital El Soberano, declaró que en 2008 intentaron asesinarlo cuando se reunió con la periodista Anabel Hernández, para detallarle la presunta corrupción del Secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Cabe recordar que, el 17 noviembre de 2008 el antiguo funcionario fue arrestado por la propia PF, tras haber denunciado en una carta ante el panista michoacano al denominado "superpolicía" por corrupción y otras irregularidades tanto en la SSP como en la Policía Federal.

Herrera Valles reveló en la conversación con el referido medio que, días previos a su detención hace casi doce años, el 14 de noviembre, un reportero del semanario Proceso le informó que mientras estaba en un restaurante con la periodista mexicana especialista en narcotráfico y con su hermano Arturo lo iban a matar.

En la entrevista de este lunes agregó sobre las consecuencias de haber acusado al titular de la SSP en las misivas a Calderón Hinojosa. "Me tenían ubicado para que no hiciera los señalamientos. Hice pública esta situación porque dije 'me van a matar'. Inmediatamente me concluyen con el cargo de Coordinador de Seguridad Regional en la Policía Federal, me suspenden ilegalmente mi sueldo, porque no me corrieron, y se vienen una serie de persecuciones en mi contra y a mi familia. Entonces me queda claro que el Presidente sí está enterado", afirmó.

A pregunta expresa de Abraham Mendieta, politólogo español de El Soberano, ¿Quién hubiera buscado asesinarlo? El excomisario manifestó sin duda:

El Cártel de Genaro García Luna, realmente son unos verdaderos delincuentes, no solo metían a la cárcel a la gente que les estorbaba, también la desaparecían".

El 10 de agosto de 2020 en su cuenta de Twitter escribió que sufrió persecución política en el "NarcoEstado" del exmandatario que comenzó la llamada "Guerra contra las drogas", y que lo "mantuvo en prisión [casi] 4 años por advertirle ingenuamente de los delitos de GGL y su Cártel, pero eran socios", reiteró.

Persecución política la que sufrí en el narcoestado de @FelipeCalderon que me mantuvo en prisión 4 años @lopezdoriga por advertirle ingenuamente de los delitos de GGL y su cartel, pero eran socios.

En entrevista con Aristegui Noticias el 12 y 13 de julio del presente año apuntó que “No había resultados concretos en la lucha contra la delincuencia, los muertos crecieron, la violencia creció, tenían su propio Cártel [García Luna y colaboradores], y estaban combatiendo a los enemigos del Cártel de Sinaloa”. Asimismo, indicó que en el juicio que en 2019 inició la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York contra García Luna, este debería declarar “contra su cómplice”, en alusión a Calderón Hinojosa.

Siendo que, con el hoy imputado "comenzó la debacle de la Policía Federal, traían sus ideas de poder, de hacer negocio… [En la administración 2006-2012] de plano se descararon, empezaron a correr a los buenos elementos que estaban haciendo bien su trabajo y se creó un caos en la policía".

Por otra parte, en diciembre de 2008 su caso fue interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la detención ilegal, maltrato en custodia y deficiencias sustantivas en los procesos penales contra Javier Herrera Valles y su hermano Arturo, quien también fue arrestado en septiembre de ese año.

Javier Herrera Valles permaneció en prisión 3 años, 10 meses y 21 días. Luego fue absuelto, pero continúa apuntando que Genaro García Luna e inclusive personas relacionadas a él hoy en día forman parte de la Fiscalía General de la República (FGR).