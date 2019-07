Javier Duarte rechaza haber recibido dinero de Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier Duarte rechazó haber recibido 500 mil dólares para su campaña a la gubernatura de Veracruz en 2010, como lo declaró Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director Superintendente de Odebrecht en México.



Grupo REFORMA publicó que, según de Meneses, luego de este apoyo, en 2013 el Gobierno de Duarte adjudicó de manera directa el Proyecto de Propósitos Múltiples de Xalapa a una empresa veracruzana subcontratada por Odebrecht, de nombre Constructora Ruso.



El ex gobernador llamó ayer desde el Reclusorio Norte para solicitar la réplica y sostuvo que el ex ejecutivo brasileño miente, porque este proyecto nunca se llevó a cabo y su Gobierno tampoco adjudicó contratos a Odebrecht ni a la constructora local.



A lo mejor y sí, a lo mejor a alguien le dieron los 500 mil dólares, a mi no. Pero lo que sí puedo decir es que si a mi me los hubieran dado yo hubiera tenido un compromiso, lo cual es obvio, tú no regalas 500 mil dólares a alguien, sin algo a cambio ¿es correcto?", dijo Duarte.



"Yo no les di nada, ni a Ruso ni a Odebrecht, entonces está muy claro que esta declaración que hizo este personaje no tiene ningún fundamento porque, digo, yo no lo recibí y no estoy enterado que alguien a mi nombre lo haya recibido".



Según Duarte, el proyecto que menciona Meneses sí le fue presentado por la constructora brasileña y consistía en dotar de una red de agua potable a la ciudad de Xalapa. Aunque escuchó la propuesta, su decisión fue no llevarla a cabo.



En relación a Constructora Ruso, fundada por Felipe Ruiz Ortiz --ya fallecido-- y principal propietaria de los fraccionamientos del puerto de Veracruz, Duarte señaló que durante su sexenio no le dio contratos para evitar que lo siguieran relacionando con su antecesor Fidel Herrera.



"Yo a Felipe, que fue una persona que se vio bastante beneficiada en la Administración de Fidel Herrera, yo precisamente para evitar ese tipo de confusiones, de que Fidel Herrera seguía metiendo las manos en mi Administración y ese tipo de cosas, decidí no darle ningún juego. Ni Ruso ni Odebrecht tuvieron obra pública en mi Administración", afirmó.

Duarte dijo desconocer los motivos del ex ejecutivo de Odebrecht para declarar en su contra, aunque no descartó que lo relacionara con esta trama para conseguir beneficios legales y no ser imputado penalmente.



"No sé por qué lo haya declarado este señor Luis Meneses Weyll ese tema, pero a mí no me entregaron ningún recurso, tan es así que no les di nada, no hubo ningún compromiso y cuando me presentaron el proyecto de agua para Xalapa pues lo analicé, lo vi, y al final no se hizo. Punto", respondió .



"Yo a los brasileños no los conocí por Emilio Lozoya, yo a los brasileños los conocí porque ya estaban invirtiendo en Veracruz cuando yo llego al Gobierno.



El proyecto Etileno XXI ya se estaba desarrollando en Veracruz cuando yo llego al Gobierno del estado... viene desde Fidel Herrera. Y cuando yo llego ya la obra está en marcha y allí es donde conozco a Marcelo Odebrecht, conozco a todos estos tipos, pero los conozco porque están invirtiendo en Veracruz".