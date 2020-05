Javier Corral anuncia confinamiento voluntario tras estar con alcalde con Covid-19

CHIHUAHUA, Chihuahua.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que se confinará en los próximos días, luego de tener contacto con el alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, quien dio positivo a Covid-19.

"He decidido llevar las medidas de prevención y precaución que amerita el contacto que he tenido con el Alcalde @armando_cabada que ha resultado + de SARS COV2, y con quien me reuní el martes pasado. Me resguardaré en casa este jueves y viernes, desde donde continuaré mis tareas", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La noche del miércoles, el alcalde de Ciudad Juárez anunció el resultado de su prueba.

"He resultado positivo aL COVID-19. Nadie estamos exentos del contagio, extremen precauciones y sigan todas las medidas que se han sugerido. Estos próximos 10 días serán críticos para nuestra Ciudad. Vamos a estar bien", informó.

De acuerdo con cifras del gobierno federal, Chihuahua tiene 600 casos positivos de Covid-19 y 117 defunciones.