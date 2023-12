‘It could happen to you’ y otras 9 películas sobre la lotería

La lotería es un juego de azar que puede cambiar la vida de las personas de forma radical. El sueño de ganar la lotería y disfrutar de la riqueza y la felicidad es una fantasía que ha inspirado muchas películas, como la gratamente recordada 'It could happen to you'.

Pero, a diferencia de 'It could happen to you’, que nos mostró el lado idílico del asunto, hay muchas otras que abarcan diferentes géneros, desde comedias románticas hasta thrillers. Estas son algunas de las películas más destacadas sobre la lotería que puedes disfrutar.



1. It could happen to you (Te puede pasar a ti, 1994)



Empezamos con la película que le da título a este artículo. El film está basado en una historia real ocurrida en Nueva York en 1984, cuando un policía llamado Robert Cunningham le prometió a una camarera llamada Phyllis Penzo compartir su premio de lotería si ganaba, en lugar de dejarle una propina.

El policía ganó 6 millones de dólares y cumplió su palabra, dándole la mitad a la camarera. La cinta, protagonizada por Nicolas Cage y Bridget Fonda, recrea esta historia con un toque de humor y romance.



2. Waking Ned Devine (Despertando a Ned, 1998)



Comedia irlandesa que narra las peripecias de un grupo de vecinos de un pequeño pueblo que descubren que uno de ellos, Ned Devine, ha ganado la lotería, pero ha muerto de un infarto al enterarse. Los vecinos deciden hacerse pasar por Ned para reclamar el premio, pero se enfrentan a varios obstáculos y complicaciones.



3. Lucky Numbers (Combinación ganadora, 2000)



Esta cinta es una comedia negra que cuenta la historia de una presentadora de televisión y un DJ que conspiran para manipular el sorteo de la lotería estatal y embolsarse el premio gordo. Sin embargo, su plan se ve frustrado por una serie de imprevistos y personajes inesperados que quieren su parte del botín. El film está protagonizado por John Travolta y Lisa Kudrow, y está basado en un caso real ocurrido en Pensilvania en 1980.



4. The Ticket (El boleto, 2016)



Drama que explora las consecuencias psicológicas de ganar la lotería. El protagonista es James, un hombre ciego que recupera la vista después de ganar el premio mayor. No obstante, su nueva condición le hace cambiar su forma de ver el mundo y a las personas que le rodean.



5. Finder’s Fee (La recompensa, 2001)



Protagonizada por Ryan Reynolds, este thriller psicológico se desarrolla en una sola noche, en la que un grupo de amigos se reúne para jugar al póker. Uno de ellos encuentra un billete de lotería ganador en la calle y decide quedárselo. Pronto descubrirá que el dueño original del billete es uno de sus amigos, y que además hay otros interesados en el premio.



6. Just My Luck (Golpe de suerte, 2006)



Lindsay Lohan y Chris Pine encabezan el elenco de esta comedia romántica que juega con el concepto de la suerte como una fuerza misteriosa e intercambiable. La protagonista es Ashley, una mujer con una suerte increíble en todos los aspectos de su vida, que cambia de destino después de un beso con Jake, un hombre con una suerte terrible.

Ashley pierde su trabajo, su apartamento y su novio, mientras que Jake gana la lotería, se hace famoso y se enamora de ella.



7. The Lotto (La lotería, 2010)



Esta película es una comedia que cuenta la historia de los empleados de una tienda de abarrotes en un pequeño pueblo que ganan la lotería y deben lidiar con las consecuencias. Los empleados deben enfrentarse a la envidia, la codicia y la locura que les provoca el dinero, así como a las dificultades para mantener el secreto y repartir el premio.



8. Welcome to Me (Bienvenidos a mi mundo, 2014)



Otra comedia pero con tintes dramáticos. "Welcome to me" narra las peripecias de Alice, una mujer con un trastorno de personalidad límite que gana la lotería y usa el dinero para crear su propio programa de televisión. El programa es una extravagancia egocéntrica en la que Alice habla de su vida, sus problemas y sus obsesiones, sin ningún filtro ni censura.



9. Nebraska (2013)



Alexander Payne dirige este drama que fue nominado al Oscar a mejor película. Cuenta el viaje de un anciano llamado Woody Grant, que cree haber ganado un millón de dólares en una lotería por correo.

A pesar de que su familia le dice que se trata de una estafa, Woody insiste en ir a reclamar su premio a Nebraska, y su hijo David decide acompañarlo. En el camino, se encuentran con viejos amigos y parientes que quieren aprovecharse de la supuesta fortuna de Woody.



10. Jerry & Marge Go Large (2021)



Este film está basado en una historia real ocurrida en Michigan y Massachusetts, donde una pareja de jubilados llamados Jerry y Marge Selbee descubrieron una falla matemática en un juego de lotería, lo que les permitió ganar millones de dólares durante varios años.

La película muestra cómo la pareja usó su ingenio y su honestidad para aprovechar la oportunidad, y cómo invirtieron el dinero en ayudar a su comunidad y a sus seres queridos.

Como ves hay muchas películas además de 'It could happen to you' que giran alrededor de ganar la lotería. Pero debes recordar que se trata de ficción y que, si bien es cierto puede retratar historias reales, hay que tener en cuenta que el objetivo principal es divertir al público.