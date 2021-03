Investigan hoteles de Cancún donde se hospedaron argentinos por sospechas de Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que autoridades sanitarias del estado de Quintana Roo han desplegado un operativo de investigación en los hoteles donde se hospedaron los estudiantes argentinos que dieron positivo a Covid-19 tras visitar Cancún, por lo que señaló que aún no se cuenta con informe oficial del caso, el cual prevé sea en esta semana.

Durante la conferencia de prensa sobre Covid-19, el subsecretario destacó el trabajo tanto del gobierno como el de las autoridades sanitarias de la entidad, quienes dijo, respondieron de manera inmediata al efectuar un operativo amplio en los hoteles identificados donde estuvieron alojados los estudiantes.

Además, dijo que se espera información detallada de las acreditaciones y licencias de funcionamiento del laboratorio privado donde los jóvenes se realizaron los estudios, puesto que se encontró que es un laboratorio que no está acreditado para realizar este tipo de pruebas.

“Agradecemos la colaboración del gobierno de Quintana Roo, del propio gobernador Carlos Joaquín y de su magnífica secretaria de salud la maestra Alejandra Aguirre, inmediatamente reaccionaron a esta comunicación que se supo por medios no técnicos sino por las noticias, dado que en el estado no se había tenido por parte del laboratorio que hizo los exámenes ninguna notificación hacia la autoridad sanitaria estatal, lo cual es una obligación establecida por ley, se incumplió en ella por parte de este laboratorio privado, un laboratorio que no está acreditado para el ejercicio de la práctica de esta prueba, desde luego estamos en espera de información detallada de otros acreditaciones y licencias de funcionamiento que esperemos tenga en regla”.

Mientras tanto, el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, agregó que también se ha solicitado, a través del Reglamento Sanitario Internacional, información al gobierno de Argentina sobre el caso.

“Desde que se tuvo conocimiento de este evento nosotros hicimos la petición oficial a través del Reglamento Sanitario Internacional, es decir, con el punto nacional focal de Argentina hemos pedido toda la información, aún tampoco nos ha llegado, pero en el momento en que la tengamos podremos tener toda la información que el país recabó a la llegada de estas personas, cuáles fueron los estudios que se realizaron, cuál es el número que en su momento comentan ellos salieron positivos y obviamente los antecedentes de fechas de inicio de síntomas para poder complementar la investigación local”.

Argentina pide no hacer viajes

Pocas horas después que se confirmaran las nuevas restricciones de viajes aéreos, marítimos y terrestres desde o hacia las zonas afectadas y de mayor riesgo de Covid-19, un contingente regresó de un viaje de egresados de México con varios estudiantes contagiados de coronavirus, por lo que se dispusieron medidas de control en todas las jurisdicciones implicadas. Los alumnos pertenecían a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, los protocolos se activaron cuando al regresar de Cancún los jóvenes dieron positivo del control de antígenos que se realizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La delegación estaba integrada por 149 personas y 44 habían contraído la enfermedad, de acuerdo a los datos procesados por la cartera de Salud porteña que envió el alerta. El gobierno aprovechó esta situación para desalentar los viajes al exterior por motivos no esenciales, en línea con la reducción de vuelos provenientes de Europa y países de la región.

Teniendo en cuenta esta nueva situación epidemiológica internacional y el riesgo de trasmisión de las mismas en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda evitar los viajes internacionales por motivos no esenciales y presentar, de manera obligatoria, un test de PCR negativo dentro de las 72 horas previas al embarque.

Además, al arribo al país se deberá realizar cuarentena durante 10 días a partir del PCR negativo que también es obligatorio. También habrá que cumplimentar con las recomendaciones definidas por las jurisdicciones en relación al ingreso desde el exterior.