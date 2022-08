Inversionista inmobiliario deja último video de su vida tras aceptar haber estafado 130 personas en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.- Un inversionista inmobiliario jalisciense llamado Luis Espinoza dejó un último video antes de quitarse la vida luego de aceptar haber estafado a 130 personas que se involucraron financieramente con su firma.

En la grabación explica que durante 30 años que tuve una empresa en la que manejaba inversiones en ramo inmobiliario, pero a partir de la pandemia no pudo cubrir las prestaciones que he contrajo, por lo que sobrehipotecó los inmuebles que con fruto de las inversiones de sus clientes adquirió.

Ya no puedo seguir adelante, todo el dinero de inversiones está invertido en bienes raíces hipotecados", refiere en el video

El empresario inmobiliario deslindó a su familia, esposa e hijos de los fraudes por los que varios de sus clientes habían acudido a la Fiscalía del Estado para denunciar o incluso realizaron pintas en su casa con sus demandas, y aclaró que él era el único responsable.

Detalla que entre los fraudes obligó a su esposa firmar documentos en blanco que después manipulaba a su antojo y conveniencia.

Por último dejó entrever las intenciones de acabar con su existencia, ya que deslindó a cualquier persona de su muerte, aunque responsabilizó a algunos clientes de una hipotética futura defunción de sus familiares.

No puedo seguir adelante ni con mi vida, los últimos seis meses me siento anímicamente, moral y físicamente destrozada. No se responsabilice de mi muerte a nadie, Sin embargo, en caso de que haya funciones colaterales que se investigue a personajes que fueron clientes y consideraba mis amigos"