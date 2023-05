Inundaciones azotan Naucalpan e inundan viviendas

NAUCALPAN, Méx. - Inundaciones y colapsos de estructuras fueron los estragos que dejó una fuerte tormenta en una región de la ciudad, según lo informado por las autoridades de Protección Civil y Bomberos. Siete casas de la colonia Mártires de Río Blanco y el mercado de la Mancha I, se vieron afectados por el aumento del nivel del agua y la fuerza del torrente arrasó con muebles y enseres domésticos. La Secundaria 96, ubicada en La Mancha I, también sufrió daños en su barda perimetral, la cual requirió del apuntalamiento por parte del personal de rescate.

Afortunadamente no hubo pérdidas humanas ni heridos en el lugar:

A pesar de la intensidad de la tormenta, afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas ni personas lesionadas. Solo un vehículo particular fue afectado, luego de que un árbol se desplomara sobre él, en la zona de Circuito Margaritas esquina Magnolias, afortunadamente no había nadie en su interior. Sin embargo, en la zona de Río Hondo y la Benito Juárez, las calles se convirtieron en ríos cuya fuerza estuvo a punto de arrastrar vehículos.

Para atender todas las emergencias suscitadas debido a las lluvias, se sumaron los esfuerzos de diversas áreas, como Seguridad Ciudadana, Obras Públicas, OAPAS y Servicios Públicos. Asimismo, bomberos y Protección Civil también prestaron su colaboración en las tareas de rescate y atención a los afectados.

Consideran que el cambio climático derivo en las intensas tormentas:

Aunque las causas de la tormenta no han sido informadas aún, es importante señalar que los efectos del cambio climático pueden ser la causa de las fuertes precipitaciones, las cuales pueden causar graves daños a la ciudad y sus habitantes. Es necesario que las autoridades sigan tomando medidas preventivas y de atención a emergencias, para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos ante escenarios similares al sucedido recientemente.

