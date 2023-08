Integrantes del MC en Jalisco apoyan a Alfaro y se rebelan contra Dante

MÉXICO.- La tarde de este miércoles, el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco emitió un comunicado en el que muestra su oposición al líder nacional, Dante Delgado, y expresa su respaldo al gobernador Enrique Alfaro.

Este último había manifestado ayer que, una vez concluido su mandato, no tiene intenciones de continuar involucrado en el proyecto del partido naranja.

Decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos", dice el texto, difundido en las redes de la fracción estatal del partido.