Iniciativas a favor de Cannabis y aborto serían retomadas por propuesta de Olga Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Olga Sánchez Cordero busca revivir la nueva Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, congelada hace más de dos años, para que se apruebe antes de que concluya esta Legislatura.

En entrevista con El Universal, adelantó que también impulsará una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que se despenalice el aborto en todo el país hasta las 12 semanas de gestación.

La ministra en retiro detalló que para evitar que la Cámara Baja modifique la minuta sobre el cannabis, propondrá que se trabaje en conferencia conjunta, con el fin de que no haya discrepancias entre ambas cámaras, como ocurrió en 2021.

¿Qué tiene congelada la Ley Cannabis?

Reconoció que el principal desacuerdo que mantiene congelado el dictamen es la edad para que una persona pueda hacer uso de su derecho al consumo de marihuana, ya que mientras algunos legisladores proponen que sea desde los 25 años, otros consideran que debe ser a partir de los 18; sin embargo, ella propondrá una edad intermedia de 21 años.

Yo estoy poniendo 21 [años], pero los ‘progre’ dicen ‘no, desde los 18, porque ya son mayores de edad’; los radicales me dicen ‘ni a los 25 ni nunca’, y otros intermedios me dicen ‘25’. Yo dije: ‘Bueno, ni 25 ni 18, vamos a decir a los 21, por el desarrollo cerebral que, según me han explicado los neurólogos, puedes tener un desarrollo cerebral muy razonable ya a los 21, ya no te perjudica, digamos, de la manera en que te puede perjudicar a los 18 o a los 16”.

¿Qué sucede con la legislativa de despenalización del aborto?

La senadora morenista informó que la bancada del PAN no acompañará la iniciativa, “igual que con la despenalización del aborto, me dijo que no iba ya por corriente ideológica, pero por ejemplo el Grupo Plural, el grupo del PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, todos esos sí van”, celebró.

Puntualizó que el tema del acceso a los servicios de salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos debe ponerse en la agenda, “pero todo el mundo dice: ‘es que es aborto’. No, es el acceso a la salud. Para qué queremos clínicas clandestinas en donde la mujer pierda la vida, o sea, se criminaliza la pobreza, hay un derecho a los servicios de salud de las mujeres sobre todo también de las menores de edad”.

Destacó que busca avanzar en la despenalización del aborto en todos los estados. “Eso es no criminalizar a las mujeres. Lo que queremos es que una mujer que toma una decisión no vaya a la cárcel por esa decisión, porque además el susodicho caballero no va a la cárcel, ella es la única que va y a lo mejor la está obligando a abortar, uno no sabe, y a la que la penalizan es a ella, es doble criminalización.

Cuando yo les pregunto a los conservadores: a ver, ¿ustedes quieren que las mujeres vayan a la cárcel?, la respuesta inmediata es no. Yo no me iría por la despenalización total del aborto, te lo digo con toda sinceridad, pero sí a las 12 semanas, a lo mejor hasta las 13”, cuando el feto aún no tiene desarrollado su sistema nervioso.

La ministra en retiro informó que estos temas los trabaja desde ahora para que se puedan aprobar en el último periodo ordinario de esta Legislatura, que concluye en abril próximo.

Sánchez Cordero busca también tipificar estos delitos

Además, Sánchez Cordero ya cocina iniciativas para tipificar delitos relacionados con la ciberseguridad, que se han incrementado de manera preocupante.

El tema de la trata [de personas], que a mí eso me duele en el alma, la esclavitud sexual de este siglo 21 y me causa un dolor tremendo”, señala la ministra en retiro.

“Estamos viendo ahorita el tema de trata para tipificar y homologar el tipo penal en toda la República, porque hay de chile, de mole, y los tipos penales hay que cuidarlos mucho”, explicó.

Destacó que aunque esta reforma no es estructural, sí tiene un impacto positivo en el combate a formas de esclavitud moderna, como es la trata de mujeres.

No son, digamos, grandes reformas que son del Estado, una reforma electoral es una reforma del Estado, una reforma energética es una reforma estructural. No, estas son reformas de homologar el tipo penal de feminicidio, el tipo penal de trata, de ver lo que aparentemente es pequeño, pero no, es importantísimo, porque tiene que ser sancionado el delito de trata y a veces nadie está en la cárcel, o están muy poquitas personas porque no está perfeccionado el tipo penal”, sostuvo Sánchez Cordero.

Denunció que Guanajuato es el primer estado de donación de órganos, para lo que la persona donadora tiene que estar viva con muerte cerebral y ser certificada por dos médicos especialistas.