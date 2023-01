Incrementa a 11 pesos la tarifa del transporte público de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de San Luis Potosí dio a conocer que esta tarde se llevó a cabo sesión del Consejo Estatal de Transporte en donde finalmente se llegó a un acuerdo con los permisionarios del transporte público urbano de la zona metrobús de San Luis Potosí para incrementar en un peso las tarifas, por lo que a partir de este domingo el costo regular en efectivo será de 11 pesos por viaje.

Deseaban un incremento de 12 pesos por pasajero y se les negó tal cifra:

Los empresarios del pulpo camionero solicitaban un incremento que llegara por lo menos a los 12 pesos con 50 centavos, pero la postura del gobierno estatal fue la de que no avalarían un alza mayor al 10% y les recordaron a los permisionarios que "este servicio público es concesionado, más no obligatorio", por lo que de considerar que no les es redituable pueden retirarse y dejar libre la concesión que están ocupando.

Este sábado 14 se publicará el aumento de 11 pesos en el transporte:

Será entonces que este sábado 14 de enero se publicará el decreto en el Periódico Oficial del Estado en donde se darán a conocer las nuevas tarifas que, además de la regular de 11 pesos, serán también la especial con descuento de 5 pesos y la de tarjeta de prepago regular que costará 10 pesos.

Aseguraron el compromiso de tener servicio de internet en las unidades:

Cabe destacar que, de acuerdo con la información de la SCT, además se estableció el compromiso por parte de los empresarios del transporte público urbano de concretar la instalación de equipos para prestar el servicio de internet vía wifi al interior de las unidades, como una mejoría adicional para los usuarios en este 2023.

