Impactará pánico por coronavirus a turismo: Gloria Guevara

CIUDAD DE MÉXICO.- El pánico que provocan alertas de salud como la actual por el coronavirus, así como la toma de decisiones irracionales, representan hasta 90% de las pérdidas económicas en este tipo de crisis, dijo Gloria Guevara Manzo, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).



En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que al considerar experiencias anteriores con enfermedades como la influenza H1N1 o el SARS, el periodo mínimo de recuperación para el sector turístico fue de 10 meses, mientras que el plazo máximo para regresar a niveles previos a la crisis fue de 19 meses.



La también ex secretaria de Turismo advirtió que es importante "no tomar decisiones irracionales de cancelaciones masivas o de que hay una crisis de salud en China y por eso no voy a Singapur".



Estados Unidos declaró una emergencia de salud pública por el coronavirus y anunció que prohibirá temporalmente el ingreso de extranjeros que viajaron a China en las últimas dos semanas.