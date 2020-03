Identifican primer caso grave de coronavirus en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer caso "grave" de coronavirus (Covid-19) en el País fue detectado en el Estado de México. Según autoridades del sector Salud, se trata de un hombre de 71 años con hipertensión que por el momento se encuentra estable.



En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hay seis casos de Covid-19 en el País; sin embargo, una de estas personas llegó grave el 21 de febrero proveniente del Norte de Italia.



"Es importante tenerlo en cuenta, porque los cinco casos anteriores no habían tenido enfermedad grave, habían tenido enfermedad leve o muy leve o casi sin síntomas, pero esta persona sí llegó con enfermedad grave", aseveró.



Desde el 21 de febrero el hombre presentó síntomas y recibió atención inmediata oportuna, lo que permitió que el virus no se propagara en otras personas. El paciente se encuentra hospitalizado y se omitió dar la ubicación exacta del instituto de salud por cuestiones de seguridad.



López-Gatell llamó a guardar la calma por esta situación, debido a que las personas cercanas al afectado no dieron positivo a la prueba del Covid-19 y, en dado caso, su situación no sería igual de delicada.



Por otra parte, el funcionario dijo que hay otros 36 casos sospechosos de coronavirus en el País; se trata de pobladores que viajaron a alguna de las naciones consideradas foco de infección: China, Italia, Irán, Hong Kong, Singapur y Japón.



Agregó que quienes hayan adquirido el virus antes del 15 de febrero, posiblemente ya están curadas y no volverán a contaminarse.

En la conferencia de prensa, celebrada en León, Guanajuato, López-Gatell también informó que hay un consenso entre todos los gobernadores del País para realizar una compra consolidada de insumos médicos especiales para este virus.El subsecretario dijo que el miércoles pasado ya se había planteado la compra consolidada en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y este viernes, en el encuentro del Consejo Nacional de Salud, se aprobó llevar a cabo este proyecto."Desde hace tres semanas el Comité Nacional para la Seguridad Salud mandó a los 32 estados y también a las instituciones nacionales una lista de los insumos que se necesitan de acuerdo a los protocolos de atención (...) con base en esa lista los estados están haciendo los distintos cálculos, de acuerdo a las distintas fases de la epidemia", dijo.Mencionó que "cada estado se conoce mejor a sí mismo", ya que las autoridades sanitarias estatales identifican lo que tienen en existencia o lo que pudiera faltar tanto en equipo como en insumos médicos.El subsecretario dijo que la necesidad de insumos se calcula con una metodología que es igual para todo el País: se predice cuántos casos se pudieran presentar, particularmente los que tendrían que hospitalizarse, y sobre eso se deben garantizar los insumos.Por otra parte, López-Gatell dijo que la compra consolidada no está pensada para tener insumos permanentes, sino que se trata de una medida extraordinaria.Además, agregó que también se ha propuesto crear un fondo solidario para atender el Covid-19, aunque aún no se tiene establecido cuántos recursos podrían necesitar los estados ni tampoco el gobierno federal.En cuanto al brote de sarampión que hasta el momento se ha presentado en cuatro personas, las autoridades calcularon que este año pueda haber entre 30 y 50 casos, aunque eso sólo fue una estimación y puede variar.López-Gattel pidió guardar la calma, debido a que sí hay medicamentos para tratar la infección