Identifican a 5 de 9 colombianas desparecidas durante fiesta en Tabasco; serían víctimas de trata del CJNG

VILLAHERMOSA, Tabasco.- Nueve mujeres colombianas fueron reportadas, desde una semana, como desaparecidas luego de una fiesta privada que tuvo lugar en Tabasco, de acuerdo con periodistas como Ciro Gómez Leyva en Grupo Imagen y medios como Infobae y El Universal.

Se conoce que todas ellas serían víctimas de trata del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que las habrían enviado como escorts a la reunión.

El incidente fue reportado por otras compañeras del grupo, que afirman que fueron enviadas a un evento en el municipio de Cardenas por un hombre identificado como Saulo David Sánchez Zetina, alias "El Jaguar”.

“Mami, te amo mucho, estoy bien, rece por mí”, ella es una de las 9 escorts colombianas que desaparecieron en #Villahermosa, #Tabasco, tras acudir a una fiesta. Todas fueron enviadas por Saulo David Sánchez Zetina, “El Jaguar”, quien encabeza una red de trata del #CJNG. pic.twitter.com/xo6MwdM9Ib— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 13, 2024

Identifican a 9 colombianas desparecidas durante fiesta en Tabasco

De acuerdo al testimonio de algunas de sus compañeras presentando en Imagen Noticias, -noticiario conducido por Ciro Gómez Leyva- las nueve desaparecidas pertenecen a un grupo de entre 50 y 70 mujeres que son traídas desde Colombia.

Lo anterior por medio de una red de trata controlada supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezada por "El Jaguar”, quien habría escapado a Mérida.

Debido al trabajo que realizan se ha complicado la identificación de las desaparecidas, ya que se desconocen sus nombres reales, no obstante, se han logrado identificar a 5 de ellas: Nicol García, Mariana Garcés, Talía Velásquez, Valentina Pachón y Wendy Murcia.

Colombiana desaparecida logra contactar a su madre

Lo poco que se conoce del resto de mujeres no identificadas es que una de ellas logró enviar mensajes de voz a su madre en Colombia, informó que estaba bien pero solicitando oraciones tanto por ella como por las demás compañeras.

En el mensaje de voz, la mujer no identificada le pide a su madre:

Rece mucho por mí y por esas muchachas, somos varias”.

También mostró su preocupación por un niño llamado “Isma” y habla de la existencia de un seguro en Bancolombia, sugiriendo a sus familiares que podrían acudir a dicha entidad financiera para cobrarlo en caso de algún acontecimiento en su contra.

Modus operandi del CJNG con colombianas

Las colombianas llegan a Villahermosa con una deuda de 120 mil pesos mexicanos a liquidar por medio de los eventos a los que las mandan, todas con los pasaportes retenidos.

Una de las compañeras de las desaparecidas afirma que las mujeres siguen vivas, pero han sido golpeadas, esto después de realizar una videollamada con una de ellas. Al parecer, siguen retenidas por un problema “entre jefes” criminales.

Según lo comentado por el periodista Ciro Gómez Leyva, las autoridades no sabían sobre estas desapariciones y comentaron a la televisora que hasta que no exista una denuncia no pueden iniciar una investigación.