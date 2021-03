Identifica Fiscalía a joven que irrumpió en "mañanera" de AMLO

DURANGO, Durango.- La fiscal general de Durango, Ruth Medina Alemán, informó que fue identificado el joven de 31 años que ingresó a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que se trata de una persona que fue sentenciada por delitos contra la salud en la región Laguna.

Medina Alemán mencionó que después de una revisión a la base de datos y fotografías, se ubicó la carpeta de investigación de la persona, quien fue detenida el 20 de noviembre de 2017 por delitos contra la salud. El joven fue detenido con otros dos hombres, su primo y vecino.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La fiscal contó que cumplió con su procedimiento de manera normal que amerita prisión de dos años, y cumplió su condena el 22 de noviembre de 2019, fecha en que egresó.

Además, refirió que ni la Fiscalía, el Poder Judicial ni la Secretaría de Seguridad Pública recibieron alguna queja por este caso, y tampoco alguna observación en materia de derechos humanos.

También informó que visitaron el domicilio de referencia cuando inició el proceso judicial, sin embargo, no lograron encontrar familia residiendo en la vivienda.

La fiscal añadió que hasta el momento no han recibido ningún requerimiento de la instancia federal pero comentó que estarán atentos.



Investigan cómo burló la seguridad espontáneo en "La Mañanera"

Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana de Presidencia, informó que se investiga la forma en que el joven que esta mañana irrumpió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador burló los filtros de seguridad y entró al salón Tesorería de Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, Leticia Ramírez indicó que este joven es originario de Durango, de 31 años y se acercó al Ejecutivo federal porque está desesperado porque, informó, le sembraron droga y estuvo dos años en la cárcel y no puede rehacer su vida.

"Es un joven de 31 años, que se llama José Luis y esta tienen una gran desesperación porque me dice lo que estaba informando el señor presidente, que le plantaron droga, y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos años. Estuvo ahí y no obtuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie y él a salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante, vive con su madre y está con mucha desesperación para poder continuar con las cosas que tiene que hacer".