"INE nos pedía más datos": Margarita Zavala sobre aportaciones bancarias a México Libre

CIUDAD DE MÉXICO.- La excandidata presidencial y dirigente de la organización México Libre, Margarita Zavala, aseguró a sus militantes y seguidores que, después de que el Instituto Naional Electoral (INE) les negó el registro como partido político, no va a dejar que caigan en la desesperanza y explicó que decidieron bancarizar todas las aportaciones para evitar sobrecitos y bolsas.

En una conferencia virtual con militantes, Margarita Zavala describió que la sesión del Consejo General del INE fue una de las más vergonzosas que le ha tocado ver y lamentó que no les hayan dado el registro cuando estaban seguros de lo que hicieron y reiteró que tienen todo para impugnarlo.

“Fue realmente una de las sesiones más vergonzosas para el país, lo lamento mucho, lo lamento que lo estemos decidiendo, cuando estábamos seguros y quiero que lo sepan muy bien, estamos seguros de lo que hicimos, de que lo hicimos muy bien y de que además tenemos todo para impugnarlo, sé que estamos indignados, ya les haremos un mensaje después, sé que estamos indignados, pero no voy a dejar que haya desesperanza, todavía está la impugnación ante el Tribunal Electoral”, dijo Margarita Zavala.

Agregó que este viernes se demostró el miedo que se les tiene y les explicó que primero México Libre tuvo el aval de la Comisión de Prerrogativas del INE, y no se reservaron ningún asunto contra su organización, pero ya en la sesión del Consejo General cambiaron muchas cosas.

Explicó que México Libre utilizó el “clip” para las aportaciones, que es un aparato que muchos han utilizado en comercios y se hizo para ser más transparentes y evitar bolsas y el propio INE no supo qué hacer y se los avaló porque estaba bancarizado, pero les pidió más datos.

“Y dijo: ´bueno sí está bien porque está bancarizado, pero dame más datos´ y fíjense lo que les dimos: el boucher del clip, les dimos la credencial de elector del donante, pero además les dimos una carta, bajo protesta de decir verdad, de quién era el donante y que esa era la donación, y ya después, decidieron, aun cuando ya nos habían dicho que con eso era suficiente, después decidieron que no y nos multaron y no bastando eso, por supuesto impugnamos la multa, nos dicen que son de origen desconocido, y no, no son, están totalmente identificados los donantes, al principio, durante el proceso”, asentó.

Relató que en la semana le dieron a cada consejero el nombre de los donantes y copia de la tarjeta de crédito porque voluntariamente se las fueron dando y los consejeros decidieron, sin querer poner, en la mesa toda la información, incluso metieron un criterio, que calificó de verdad una ocurrencia, que era que si rebasaban el 5% de los ingresos completos, pues entonces podría dar a una falta de registro.

“Ese criterio, lo inventaron, se les ocurrió y lo inventaron para ponerlo ayer mismo en plena sesión y violando cualquier sentido elemental de derecho, de garantía de audiencia, de legalidad, decidieron utilizar ese criterio para negar un registro, y no solo eso, a la hora de la hora, votaron el criterio y lo perdieron y de todos modos utilizaron este criterio”.

“Y segundo punto, ese también es una vergüenza, lo que hicieron fue, como encontraron por ahí, una impugnación que el propio INE en su funcionamiento debió haber dado a conocer y como la consejera no lo tenía no lo había visto y además lo desconocían los consejeros, entonces por supuesto lo que hicieron fue negar el registro y esto ha sido una vergüenza y por supuesto que lo vamos a impugnar, lo vamos a impugnar porque tenemos la razón y porque tenemos el derecho y porque lo debemos hacer así”, dijo la exprimera dama en la charla con sus simpatizantes.