INE descarta propuesta de paridad de género en elecciones de gubernaturas debido a "confusión"

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que el Consejo General ha decidido no continuar con la discusión sobre la paridad de género en las elecciones para gobernaturas de 2024, debido a la confusión surgida durante el proceso de votación.

A pesar de que al menos 10 de las 11 consejerías estaban a favor del acuerdo sobre la paridad de género, la mayoría de ellas no estaban de acuerdo en su esencia, por lo que propusieron convocar una nueva sesión en el futuro para abordar nuevamente el proyecto.

Un bloque compuesto por Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey votó en contra del proyecto en su conjunto para respaldar una propuesta de modificación destinada a fortalecer la justificación del proyecto.

Por otro lado, el bloque que apoyó el proyecto está compuesto por Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas.

Sin embargo, debido a que la mayoría votó en contra, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció que no habría una votación detallada y que el proyecto había sido rechazado.

La consejera Dania Ravel acusó que hubo un procedimiento poco ético en la votación porque no se les permitió discutir las enmiendas por separado.

Presidenta, con todo respeto esto es una chicanada. Porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5 y 4 y se aferraron a que esto no fuera así; y se nos dijo que iban a separar esos puntos resolutivos para que se sometieran a consideración y ahorita no quieren, eso no puede transitar, por favor”, consideró.