INE aclara dudas sobre la consulta popular del 1 de agosto; se ha invertido 522 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova, aclararon las dudas sobre la primera consulta popular en México. Informaron que el gobierno federal tiene prohibido difundir propaganda y que los partidos pueden promover la consulta sin influir en ningún sentido.

Durante conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, los consejeros Lorenzo Córdova y Uuc-kib Espadas destacaron que el INE ha invertido 522 millones de pesos para organizar la consulta.

El consejero Córdova explcó que será una consulta popular para definir si se emprende un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.

Sobre lo que se va a tener que contestar, es esto, no otra cosa. Ojalá y en este ejercicio de difusión de este primer gran ejercicio de democracia directa a nivel federal que estamos llamados las y los ciudadanos mexicanos, no se genere confusión o expectativas distintas respecto de lo que se van a encontrar los ciudadanos cuando se encuentren con la papeleta en la mano. Lo redactó la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano facultado para hacerla. Entiendo que lo que se nos está preguntando es si queremos o no que se esclarezcan decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos para que eventualmente se haga justicia, todo ello dentro del marco constitucional”, mencionó.