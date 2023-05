INAI denuncia supuesto boicot por parte de la Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- Norma Juleta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), denunció este martes un supuesto sabotaje por parte de la Secretaría de Gobernación, dirigida por Adán Augusto López.

Por medio de una conferencia de prensa, la comisionada reveló que en los grupos de mensajería entre las unidades de transparencia circulan mensajes para que los sujetos obligados ignoren las solicitudes de información y transparencia de actos.

Hemos sabido que se les está llamando a no contestar porque ya no es obligación, mentira, es su obligación. A mí me lo dijeron, circula en chats, hay chats de unidades de transparencia y ahí una persona de una unidad de transparencia se acercó y me dijo: ‘Comisionada qué hacemos, las Unidades de Transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información porque las áreas administrativas nos dicen ya no vamos a entregar nada’.