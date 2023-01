IMSS toma medidas preventivas ante detención de Ovidio Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que está garantizado el personal para la atención al derechohabiente crítico, servicio de Urgencias y quirúrgicos, así como los insumos médicos para Urgencias en Sinaloa.

Cierran Unidades de Medicina Familiar y Guarderías por seguridad:

Derivado de la recomendación de las autoridades estatales para que la población permanezca en sus domicilios, por la detención de Ovidio Guzmán, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS decidió cerrar las Unidades de Medicina Familiar (UMF), Guarderías y cuatro subdelegaciones.

Por la situación de violencia sólo se atenderán pacientes críticos:

El director del IMSS, Zoé Robledo publicó en redes sociales que el instituto en Culiacán tomó medidas preventivas para salvaguardar al personal y derechohabientes, por lo que la atención se enfocaría en pacientes críticos, quirúrgicos y urgencias.

Así como garantizar que las unidades médicas cuenten con combustible suficiente para las plantas de energía y seguir la operación.

Suspenden Consulta Externa y Consulta de Especialidad:

El instituto suspendió la Consulta Externa y Cirugías programadas, pero identifica a los pacientes críticos y posquirúrgicos para garantizar su atención.

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Sinaloa informó que los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 30 en Guamúchil y No. 32 en Guasave, así como el Hospital de Gineco-Pediatría (HGP) No. 2, suspendieron la Consulta de Especialidad.

"El Seguro Social garantiza la atención a pacientes críticos, de urgencias y quirúrgicos a través del esfuerzo y dedicación que caracteriza a todo el personal de salud que hace posible el funcionamiento del Instituto en la entidad y todo el país", refirió en un comunicado.

