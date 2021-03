IMSS notifica a la FGR que “perdió” el expediente clínico de niño fallecido por desabasto de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no encuentra el expediente clínico del niño Evan Omar quien, según la denuncia presentada por sus padres, falleció a causa del desabasto de medicamentos.

Así lo indicó Andrea Rocha, abogada de Lorena Guadalupe Aguilar Molina, mamá de Evan, luego de acudir a la FGR a presentar los tickets de las quimioterapias que recibió el niño para acreditar que su muerte fue ocasionada por el desabasto de medicamentos registrado desde el año 2019.

"Mencionan que hay una carpeta y que una vez que sea ratificada vamos a poder tener acceso a la misma y resulta que ahora no encuentran el expediente clínico de Evan", dijo.

El IMSS siempre niega los hechos, no es posible que ahora no encuentren el expediente clínico del menor (el IMSS notificó a la fiscalía que) no tienen el expediente, que no lo encuentran".