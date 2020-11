IMSS alista plan de atención en unidades médicas afectadas por lluvias en Tabasco: Zoé Robledo

VILLAHERMOSA, Tabasco.- Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizó recorridos por unidades médicas del Instituto en Tabasco que resultaron con afectaciones por las lluvias e inundaciones y que pese a ello, mantienen la atención a los derechohabientes.



El funcionario recorrió el Hospital General de Zona No. 2 del municipio de Cárdenas e indicó que se prepara un plan a fin de beneficiar a la derechohabiencia y garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud.

Robledo Aburto apuntó:

Atendemos las cosas directamente en los lugares para llevarnos la impresión más cercana a la realidad, esto no se puede entender desde un escritorio".

Agregó que se elabora un plan para resolver las afectaciones generadas por las lluvias, la cual calificó "que es una situación de siempre", y dijo, que el próximo año parte del presupuesto se destinará para la conservación y mantenimiento de las unidades y hospitales.



Robledo Aburto, señaló que el plan estará enfocado en resolver temas como impermeabilización, mantenimiento a elevadores, residencias y comedores, áreas destinadas al personal de salud.

El titular del IMSS durante su visita por el HGZ No. 2, estuvo acompañado por la representante del IMSS en Tabasco, Rosalinda Madrigal y personal del Instituto.

El director general del Seguro Social, en su recorrido por Villahermosa, también visitó la Unidad de Medicina Familiar No. 47, el Hospital General de Zona No. 26, el Centro de Seguridad Social, donde está un hospital temporal para la atención a pacientes Covid-19, y el Conjunto Sandino que se localiza en la Unidad de Medicina Familiar No. 43.