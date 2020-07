Huracán Hanna: emiten alerta en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas

MONTERREY, Nuevo León.- Protección Civil de Nuevo León alertó a la población para que tome precauciones ante las intensas lluvias que se registrarán por la entrada del fenómeno meteorológico Hanna que, antes de entrar a las costas del golfo de México, se convirtió en huracán categoría 1, y ha afectado a esta entidad, así como a Coahuila y Tamaulipas.

Por lo anterior, desde la mañana del viernes partieron hacia el norte del estado elementos de Protección Civil, llevando consigo equipo acuático que se podría utilizar para el posible rescate de personas atrapadas a consecuencia de las inundaciones.

En la tarde de ayer se reportó al 911 que un menor de 10 años de edad fue arrastrado por la corriente en avenida Rodrigo Gómez y Rangel Frías, en la colonia CNOP, hacia el arroyo Topo Chico. Una cuadrilla de Protección Civil salió a buscarlo.

Durante la mañana Hanna se localizaba al noroeste del golfo de México con desplazamiento hacia el oeste, y se aproximaba a las costas de Texas, Estados Unidos, mientras sus bandas nubosas ocasionan lluvias en el noreste de México.

Protección Civil informó que se pronostican lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, a partir de la tarde-noche, que podrían generar un aumento en los niveles de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se mantiene preparada.

La dependencia estatal exhortó a la población a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

A la población en general se le exhorta a no tocar postes, cajas de luz o cables eléctricos, no arrojar objetos o basura a la calle, con el fin de no taponar las rejillas del drenaje pluvial, ubicar los refugios temporales, y tener a la mano lámparas portátiles y documentos importantes.