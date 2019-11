¿Hubo fraude de Ricardo Monreal en elección de titular de la CNDH, como acusa el PAN?

CIUDAD DE MÉXICO.-Las bancadas del PAN y Morena en el Senado chocaron por un presunto fraude en la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde resultó ganadora, según el conteo de votos, Rosario Piedra Ibarra.

Los panistas acusaron a Morena de haber desaparecido dos boletas, pues argumentaron que fueron 116 los votos emitidos, no 114, como contabilizó la Mesa Directiva. En conferencia de prensa y acompañados por el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, lamentaron que Morena haya actuado sin escrúpulos y sin ética, y pidieron repetir la elección.

La presidencia de la @CNDH, por mayoría calificada, ha recaído en Rosario Piedra. El proceso legislativo está agotado. Ella tiene características que la hacen confiable: honestidad, cercanía con la víctimas y autonomía; cambio radical para este importante organismo. Confiemos. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

Álvarez Icaza advirtió que no permitirán que Rosario Piedra tome protesta el martes 12 de noviembre: "Pedimos a la Mesa Directiva que resguarde la integridad de los videos no sólo del Canal del Congreso, sino del circuito cerrado, pues ahí se evidencia todo el fraude", expresó.

"Se robaron o desaparecieron dos votos. Es una vergüenza que sucedan cosas así en el Senado", expresó la senadora Kenia López, quien preside la Comisión de Derechos Humanos.

López Rabadán anunció las acciones que tomarán: "Pediremos que se anule el proceso y se reponga; que se investigue cómo fue que dos votos se perdieron o no se contaron; se denunciará ante las autoridades de gobierno del Senado, ante la Fiscalía que corresponda e incluso acudiremos a instancias internacionales".

Los blanquiazules explicaron que fueron 116 votos, porque la senadora del PRI Verónica Martínez depositó el correspondiente de Carlos Aceves del Olmo, y la legisladora Gabriela Cobos, del PVEM, lo hizo por su compañera Leonor Noyola, debido a que no pudieron trasladarse.

La presidencia de la @CNDH en el @senadomexicano se votó así: 57 Morena, 3 PT, 4 PES, 7 PVEM, 22 PAN, 13 PRI, 7 MC, 2 PRD, 1 IND. El bloque opositor, unido, hubiera sumado 45 votos. Sería honesto aceptar que algunos votaron libres por Rosario Piedra. Agradezco ese acompañamiento. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, contestó, sin negar la existencia de los 116 votos, que es posible que esos dos sufragios sean "sobres", y descartó repetir la votación, pues "es trámite concluido".

Precisó que los secretarios de la Mesa Directiva son los únicos que hacen el conteo de votos, porque así lo dice la ley, por lo que la presidenta y los demás integrantes no pudieron cometer algún acto ilegal.

Monreal Ávila rechazó haber depositado en las urnas dos votos, como se observa en un video que circuló en redes sociales, y acusó al PAN de haberlos filtrado, aun cuando su homólogo del blanquiazul, Mauricio Kuri, negó que ellos difundieran el video y que a él no le constaba que el zacatecano actuara de esa forma.

"Ya lo revisamos. En lo que yo pude ver, no existe eso, y francamente, si hubiera metido dos votos más, estaríamos pensando que hubiera más votos e iría totalmente en contra de ellos", dijo Kuri González.

Sin embargo, Monreal señaló que el PAN actuó en su contra por órdenes de su líder nacional, Marko Cortés, de acuerdo con una conversación de WhatsApp. "Me acusaron y crucificaron antes de dejarme mostrar mi inocencia. Hasta en un chat del dirigente del PAN, Marko Cortés, con sus senadores, les indica que 'hagan un desmadre', pero vuelvo a afirmar que soy un hombre honesto, decente y que no he cometido ningún fraude".

Por separado, el panista Damián Zepeda negó que haya una indicación desde la dirigencia de su partido y pidió a Monreal no desviar que hubo un fraude.

Es una gran mentira y manipulación la versión del PAN y sus voceros sobre la elección de la presidencia de la @CNDH. El león cree que todos son de su condición. Hoy, a las 8:30 pm, demostraré que son falsas sus aseveraciones. Aquí el vídeo original: pic.twitter.com/V94iYPqZ1C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

"El único tema relevante aquí es que votaron 116 senadores y contaron 114 votos, y 76 los obtuvo Rosario Piedra, y esos no son dos terceras partes de 116 votos. Eso no lo pudo explicar el senador Monreal (...) Nadie lo señaló de haber votado dos veces, y aquí están nuestros celulares, lo reto a que presentemos las conversaciones de chat", mencionó.

Zepeda Vidales dijo que "si alguien metió un sobre o un voto en blanco, le tengo una noticia: eso es un 'voto nulo'".