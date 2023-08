Hoy No Circula CDMX y Edomex: restricciones para este martes 29 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO.-De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes 29 de agosto, los vehículos que no podrán transitar por el Hoy No Circula son:

Con engomado rosa

Con terminación de placas 7 y 8

Con holograma 1 y 2

Asimismo, la restricción vehicular estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas de este martes.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL HOY NO CIRCULA?

La finalidad del programa es minimizar, prevenir y controlar la emisión de contaminantes que provienen de automóviles que circulan en la Ciudad de México independientemente de la terminación de sus placas y/o matrícula.

¿QUÉ AUTOS ESTÁN EXENTOS DEL HOY NO CIRCULA?

Eléctricos

Híbridos

Con holograma 00 y 0

Además, taxis, motocicletas, vehículos de transporte público, de carga pesada o que sean manejados por personal de salud (con tarjeta de autorización) también están exentos de este programa.

¿EN QUÉ ENTIDADES APLICA EL HOY NO CIRCULA?