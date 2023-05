Hoy No Circula CDMX y Edomex: restricciones para este lunes 15 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.-De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes 15 de mayo, los vehículos que no podrán transitar por el Hoy No Circula son:

Con engomado amarillo

Con terminación de placas 5 y 6

Con holograma 1 y 2

Asimismo, la restricción vehicular estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas de este lunes.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL HOY NO CIRCULA?

La finalidad del programa es minimizar, prevenir y controlar la emisión de contaminantes que provienen de automóviles que circulan en la Ciudad de México independientemente de la terminación de sus placas y/o matrícula.

¿QUÉ AUTOS ESTÁN EXENTOS DEL HOY NO CIRCULA?

Eléctricos

Híbridos

Con holograma 00 y 0

Además, taxis, motocicletas, vehículos de transporte público, de carga pesada o que sean manejados por personal de salud (con tarjeta de autorización) también están exentos de este programa.

¿EN QUÉ ENTIDADES APLICA EL HOY NO CIRCULA?

En las 16 alcaldías de la Ciudad de México

En 18 municipios del Estado de México

Hidalgo

Morelos

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA EN CASO DE NO RESPETAR EL HOY NO CIRCULA?

En caso de no respetar el Hoy No Circula, el propietario del vehículo se hará acreedor de una multa de entre 20 y 30 UMAS (Unidad de medida de actualización). Además su automóvil será llevado al corralón hasta que se liquide la infracción.