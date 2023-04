Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué vehículos no salen de casa este viernes?

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este viernes 7 de abril de 2023, los vehículos que no pueden salir de casa por el Hoy No Circula son:

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1 y 2

Recuerda: La restricción vehicular está vigente desde las 5:00 am hasta las 22:00 horas de este día.

¿En qué entidades aplica el Hoy No Circula?

En las 16 alcaldías de la Ciudad de México

En 18 municipios del Estado de México

Hidalgo

Morelos

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula este día?

Eléctricos

Híbridos

Holograma 00 y 0

¿Cuál es la finalidad del Hoy No Circula?

El objetivo del Hoy No Circula es minimizar, prevenir y controlar la emisión de contaminantes que provienen de vehículos que circulan en la Ciudad de México independientemente de la terminación de sus placas y/o matrícula.