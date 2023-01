Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué vehículos no salen de casa este domingo 29 de enero?

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo 29 de enero del 2023 no aplica el programa Hoy No circula, se toma un descanso para volver el día lunes 30 de enero, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿En qué entidades aplica el Hoy No Circula?

En las 16 alcaldías de la Ciudad de México

En 18 municipios del Estado de México

Hidalgo

Morelos

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

¿Cuál es la finalidad del Hoy No Circula?

El objetivo del Hoy No Circula es minimizar, prevenir y controlar la emisión de contaminantes que provienen de vehículos que circulan en la Ciudad de México independientemente de la terminación de sus placas y/o matrícula.

