Horizonte innovador

Aunque fue palabra del año 2022, según la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), la IA no es algo nuevo, el concepto data desde la década de los 50, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término en una conferencia en la universidad Dartmouth College, en Estados Unidos.

La IA se ha popularizado en los últimos años en videojuegos a través de la respuesta de los personajes no jugables y el entorno sobre el comportamiento del jugador, luego llegaron los asistentes de voz como Alexa, Siri, Celia, Bixby, Cortana y Google Assistant, que a la fecha se han masificado.

Todo apunta a que la IA tendrá mayor relevancia este año, ya lo vemos en el campo del entretenimiento, donde la IA generativa crea coloridas interpretaciones del rostro de un usuario, o en los chatbots con GPT-3, mejor conocido como ChatGPT, que puede crear ensayos, notas informativas y sostener una conversación fluida.

En el sector empresarial también comienza su auge, el estudio "La Inteligencia Artificial en América Latina 2022" conducido por NTT Data en colaboración con MIT Technology Review, encontró que un 69 por ciento de los encuestados reconocen la importancia de esta tecnología, mientras que casi el 40 por ciento de las empresas de la región llevan usándola entre uno y tres años, enfocadas en el desarrollo de proyectos.

La IA se erige como un faro para la industria de tecnología a lo largo del año, pero, no va sola en su andar tecnológico, para conocer cómo ésta y otras tendencias impactarán en los sectores de dispositivos móviles e industria TI, acudimos con voceros de Qualcomm, Soti y Avaya.

Cómputo avanzado

Ricardo Anaya, gerente de producto de Qualcomm Latinoamérica, dijo que este año es interesante por las nuevas capacidades de procesamiento que alcanzan los dispositivos móviles como los smartphones y computadoras portátiles.

"Las tecnologías de procesamiento de imágenes en cámaras, de inteligencia artificial; todo lo que estamos haciendo en móviles está cambiando la perspectiva en cómo vamos a interactuar con nuestro entorno", remarcó en entrevista.

Expuso que los celulares ahora tienen la solvencia de cómputo suficiente para procesar inteligencia artificial de forma local, sin tener que recurrir a la nube mediante poderosos servidores, desde su visión esto ya es una aproximación al cómputo de borde.

Por esta razón augura un crecimiento en el uso de tecnologías de Realidad Extendida, una iniciativa de Qualcomm donde convergen la Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta y Realidad Asistida. Los primeros dos términos son bastante conocidos por el uso de visores (Meta Quest) y apps sociales (Snapchat).

Lo novedoso es la Realidad Mixta, donde la persona aprovecha las ventajas de los visores inmersivos con la posibilidad de ver su exterior, como lo que propone Sony con PlayStation VR 2 o Meta con su reciente modelo Quest Pro. En Realidad Asistida, Anaya mencionó que va sobre el uso de micro displays inteligentes que muestran datos en tiempo real, sobre esto, sus aplicaciones figuran en sectores industriales.

Al ser Qualcomm uno de los principales proveedores de procesadores para dispositivos móviles, Anaya prevé que los consumidores opten por smartphones cada vez más poderosos, sin duda, abre nuevas oportunidades para que los fabricantes se animen a traer sus teléfonos insignia al País.

En el panorama de business to business, Anaya resaltó el interés de la compañía por llevar la marca Snapdragon a computadoras portátiles mediante la arquitectura ARM, la misma que llevan teléfonos Android y recientemente Apple en sus computadoras con el chip de la serie M.

Anaya pone sobre la mesa nuevas tendencias como redes móviles de última generación y mayor penetración de dispositivos móviles, sobre este tema, Soti presentó su reporte 'Tendencias de movilidad empresarial para 2023'.

En dicho estudio resaltan algunos puntos como la tendencia BYOD, del inglés de Bring Your Own Device, que significa "trae tu propio dispositivo"; zero trust, la estrategia de ciberseguridad basada en la cero confianza; sostenibilidad y administración inteligente de dispositivos; e IA aplicada al uso de las búsquedas por voz para optimizar el acceso a reportes.

"2023 será un año interesante para muchas industrias, no solo porque la nueva normalidad posterior a la pandemia se ha asentado, sino que la crisis económica que se avecina está haciendo que las empresas reconsideren su experiencia del cliente, operaciones y estrategias de seguridad", dijo Michell Escutia, director de ventas para Latinoamérica en Soti.