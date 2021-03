Hombre que fue grabado golpeando a mujer mayor en la CDMX es arrestado

CIUDAD DE MÉXICO.-Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina detuvieron a Miguel Ángel “N”, quien hace aproximadamente un mes fue captado en video cuando golpeaba salvajemente a su mamá, una persona de la tercera edad.



La detención tuvo lugar en calles de la alcaldía Tlalpan, en un domicilio de sus familiares, quienes lo protegieron en todo este tiempo.



Miguel Ángel era buscado por las autoridades luego de la difusión del video que causó indignación.



La madre del detenido y quien es agredida en el video, a decir de autoridades, sigue bajo vigilancia de especialistas y se reporta como estable y “fuera de peligro”.



Miguel Ángel “N”, el hijo golpeador, fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde un juez lo requirió para que rinda por los daños que le ocasionó a su propia madre.

Ante estos hecho, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social informó que el martes 9 de febrero, personal del Instituto para el Envejecimiento Digno de la SIBISO, del Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones , de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de las Mujeres, de la LUNA Tlalpan, y de la Policía Metropolitana Femenil Grupo de Ateneas, realizaron una visita domiciliaria para asistir a la persona mayor de nombre Lorenza, de 95 años, quien presentaba evidentes signos de maltrato.

Los familiares de la adulta mayor indicaron que la persona no puede valerse por sí misma y sus cuidados están a cargo de uno de sus hijos; sin embargo, decidieron no iniciar acciones penales en contra del individuo que la agredió.

Pese a que no quisieron levantar la denuncia, el Ministerio Público inició carpeta de investigación con testimonios de los vecinos y personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas acudió hoy al domicilio y al no encontrar al agresor, se acordó dejar una guardia en el lugar, mientras que la persona adulta mayor no fue retirada del lugar, no obstante, está garantizada su seguridad y cuidado.