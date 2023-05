Hermana de Diana Peña señala que fue víctima de un delito

ECATEPEC, Méx.-Hace una semana se dio a conocer que Diana Peña había desaparecida, esto debido a que fue una víctima de un delito, fue localizada después de siete días de no saber de ella debido a que la ciudadanía difundió su imagen, reitero Rocío, hermana de Diana, quien rechazó que se haya tratado de una desaparición voluntaria.

Fue en las puertas del Centro de Justicia de San Agustín, sede local de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde Rocío ratificó que su hermana había desaparecido el lunes 24 de abril después de que un auto se le emparejó cuando conducía por la autopista de Chamapa-Lechería.

Al momento que este auto se le emparejó, una mujer le gritó que traía una llanta ponchada, debido a esto Diana se detuvo para revisar sus neumáticos, esto en las inmediaciones del kilómetro 22 de la autopista Chamapa-Lechería en Naucalpan, ahí mismo también se detuvo el auto donde iba la mujer que le alertó de la llanta ponchada.

Diana ya no recuerda más

Desde este momento, Diana ya no recuerda que paso a lo largo de los casi siete días que estuvo desaparecida, hasta que fue encontrada en la carretera libre a Morelos en Huitzilac, donde un sargento del Ejército Mexicano "me llamó y me dijo que habían encontrado a mi hermana", relató Rocío.

Por ello externó mujeres y hombres "cuídense y más si van solos, si les dicen que traen una llanta ponchada no se detengan y esperen hasta estar en un sitio seguro, aunque se lleven el rin", apuntó la hermana de la víctima.

Aún se encuentra hospitalizada

Por su estado de salud, Diana aún permanece en un hospital, aunque ya pudo hablar con sus dos pequeños hijos a los que espera poder abrazar pronto.

La familia de Diana Peña reiteró su agradecimiento y al mismo tiempo pidieron respeto para mantener su proceso de recuperación en la intimidad.

Al tiempo que reconoció que tiene miedo, porque fue víctima de un delito, por lo que hoy tiene medidas de protección.

En cuanto a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se mantiene una investigación Comisión Nacional Antisecuestros, sin embargo, este día no han actualizado información sobre los avances de esta investigación.

