Hemos reducido entre 60 y 75% la cantidad de contagios: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la curva en la epidemia por el coronavirus o Covid-19 "se ha aplanado".

¿Pero qué significa esto?

El subsecretario indicó también que esto no significa "que no tenemos epidemia", pues el país vive actualmente la Fase 3, con un énfasis de casos en la Ciudad de México y su área Metropolitana, sino que se espera que ya no crezcan de forma exponencial los contagios.

Dijo:

La curva se ha aplanado, comparado con lo que hubiéramos tenido, es decir muchos más casos sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, habrían sido muchos más casos y de una forma precipitada en el tiempo, pero hemos reducido 70% de contagios gracias a estas intervenciones".

Con una duplicación de casos de Covid-19 cada seis días, México ha aplanado la curva epidémica, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, enfatizó que esto no significa que no haya más casos positivos, sino que gracias a las medidas de mitigación, la propagación del virus se hizo más lenta.



Más tarde, a través de sus redes sociales, López-Gatell también mencionó que en México se está haciendo cada vez más lenta la epidemia, "equiparable con la trayectoria de Suiza y Suecia".

El funcionario citó al sitio https://ourworldindata.org/ patrocinado por la Universidad de Oxford para afirmar que "en México se está haciendo cada vez más lenta la epidemia; la velocidad de duplicación de casos confirmados es de cada seis días, equiparable con la trayectoria de Suiza y Suecia".

Finalmente reiteró que al decir que "estamos aplanando la curva" significa que "si no hubiéramos hecho las intervenciones masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos en una forma muy precipitada. Hemos reducido entre el 60 y 75% los contagios".