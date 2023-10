¡Hay talento! Amairani y Andrea, estudiantes mexicanas, transforman auto de combustible en eléctrico

JUVENTINO ROSAS, Guanajuato.- Un grupo de ocho estudiantes guanajuatenses, encabezados por Amairani Barrientos Coyote y Andrea Barrientos Escalante, transformaron un automóvil de combustible en un vehículo eléctrico, algo equivalente al ‘Tesla mexicano’.

Esta hazaña le ha valido al equipo comandado por Amairani y Andrea formar parte de la exhibición de tecnología en la Industrial Transformation México 2023 (ITM2023).

Amairani y Andrea transforman auto de combustible en eléctrico

Empresas automotrices como Mazda y Chevrolet apoyaron al grupo de alumnos en el proyecto para que pudieran lograr la transformación.

 

MVS Noticias informó que los alumnos no sabían de mecánica ni electricidad y que todo su conocimiento lo aprendieron con videos de You Tube, pues no habían llevado antes clases de las materias en cuestión:

Realmente no sabíamos nada, pero lo hicimos".

Amairani y Andrea encabezan el grupo de ocho estudiantes que convirtieron un vehículo de gasolina en el 'Tesla mexicano'. | Especial

¿Cómo nació el proyecto del ‘Tesla mexicano’?



Amairani Barrientos Coyote menciona que el proyecto nació de una convocatoria que les llegó por correo al instituto de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG).

Gobernador @diegosinhue presume auto que fue reconfigurado por estudiantes guanajuatenses de prepa para ser un vehículo eléctrico:

¿Qué es y el ITM 2023 cuándo tendrá lugar?

El Industrial Transformation México (ITM) se ha consolidado su posición como el principal evento del sector al integrar una extensa área de exposición, conferencias y un programa educativo integral que aborda los avances tecnológicos que están redefiniendo los procesos de fabricación, las instalaciones de producción y diseño, los sistemas de distribución y las cadenas globales de suministro.

La #ITM2023 trae la mejor tecnología 4.0. Únete a nosotros en la @Indtransmex y sé parte del futuro industrial del 4 al 6 de octubre.

El ITM 2023 comenzó el 4 de octubre y concluirá este viernes 6 de octubre, llevándose a cabo en el Poliforum León, Guanajuato, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El acceso al evento tiene un costo de 300 pesos.

Durante este destacado encuentro, se destacó la notable contribución de estudiantes de telebachillerato que lograron transformar un automóvil de combustión interna a uno eléctrico, ofreciendo una exhibición innovadora de sus habilidades y creatividad.