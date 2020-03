Hay suficientes vacunas contra el sarampión: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los 16 casos de sarampión registrados en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la capital, a cargo de Oliva López Arellano, informó que se reforzó la vacunación contra esa enfermedad y otras, ya que se liberaron 168 mil vacunas para niños y adultos.



López Arellano aseguró que hay vacunas suficientes en la capital del país y que las dosis liberadas corresponden a la vacuna triple viral, que combate sarampión, rubéola y parotiditis —conocida como paperas—, la cual sólo es para niños.



La vacuna triple viral debe ser aplicada dos veces: una, a los doce meses de edad, y la segunda, a los seis años o al entrar a primaria.



En ese sentido, un porcentaje de las 168 mil vacunas será para adultos y se utilizará la doble viral, que es contra sarampión y rubéola.

Oliva López explicó que de los 16 casos de sarampión, nueve son adultos y siete niños, pero ninguno tiene antecedente vacunal, por lo que los médicos estudian, identifican y monitorean durante dos periodos de incubación del virus.



El brote de sarampión está controlado. Como habíamos informado, es un brote que se identificó a partir del caso cero, que se trató de na niña de ocho años reportada por la Unidad Médico Familiar en Álvaro Obregón sin esquema de vacunación y sin esquema completo", recordó la funcionaria.



Indicó que hay vigilancia permanentemente de la enfermedad y que el punto con más casos fue el Reclusorio Norte, por lo que se hizo el cerco vacunal a custodios, personal y gente privada de la libertad; después se extendió a otros reclusorios.



"En términos de los pacientes, digamos, de los contactos externos que se identificaron, ya se hicieron los cercos vacunales. Se llevaron a cabo en las alcaldías Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Gustavo A. Madero, y hay varios cercos vacunales en Gustavo A. Madero, entorno al reclusorio", expresó López Arellano.



Intensificar vacunación. La dirigente del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México la implementación de una intensa campaña de vacunación, particularmente entre la población infantil, ante los casos de sarampión.



Por ello, exigió al Gobierno capitalino y a la Secretaría de Salud a comprometerse con preservar la salud de la población mediante el cumplimiento del esquema de vacunas contra el sarampión, a fin de evitar futuros contagios.



De igual forma, la líder del sol azteca capitalino demandó informar puntualmente a la ciudadanía sobre la adquisición suficiente de vacunas contra esa enfermedad, pues son insistentes los reclamos acerca del desabasto en todos los centros de salud, clínicas y hospitales de la Ciudad de México.



"Los niños no vacunados son quienes corren mayor riesgo de sufrir sarampión y sus complicaciones, así como las embarazadas no vacunadas, pero realmente cualquiera que no esté inmunizado o no haya tenido la enfermedad".



La ex asambleísta reiteró que se debe solicitar a la Secretaría de Salud capitalina la garantía de que haya suficientes vacunas en todos los centros de salud, clínicas y hospitales, ya que existe el riesgo de que surjan otros males, como la rubéola.