"Hay que tener cuidado": AMLO sobre encuesta que favorece juzgar a EPN y Salinas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció hoy a favor de la consulta ciudadana sobre juzgar a los ex presidentes.

“Yo estoy a favor de la consulta para que asumamos la responsabilidad entre todos, porque yo soy partidario de andar obedeciendo porque esa es la democracia”, contestó a una pregunta expresa sobre si la “consulta va, porque va”.

López Obrador insistió en que sean los ciudadanos los que la soliciten y, en el caso de que sea el Presidente de la República quien la solicite, esperará hasta el 15 de septiembre.

“No sabemos, vamos a esperar qué sucede de aquí al día 15, este es un proceso que se tiene que dar en paralelo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Yo no lo descarto, porque yo no quiero pasar de ser verdugo, que no me crean que es la Fiscalía la que está resolviendo, que es por consigna, que yo quiero que se castigue a los ex presidentes”, dijo.

El mandatario precisó que si se realiza la consulta él votará en contra de que se procese a los ex presidentes, pero al final se cometerá a “lo que diga la gente, el pueblo”.

El Presidente fue cuestionado sobre una encuesta en la que los más votados para ser enjuiciados sean los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

“No conozco la encuesta y hay que tener cuidado con eso, porque como dice el dicho, hay que tener cuidado, no lo voy a decir porque iba a ser nota y no quiero decirlo, me lo reservo”, contestó.