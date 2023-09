"Hasta mi acta de defunción andan buscando", declara Xóchitl Gálvez

Durango, México - La senadora Xóchitl Gálvez, candidata virtual del Frente Amplio, llegó a Durango el miércoles pasado como parte de su gira por el país. En un evento denominado "Xóchitl Escucha Durango", se encontró con sus seguidores y escuchó atentamente sus preocupaciones, propuestas y peticiones.

En este encuentro, la líder del Frente Amplio por México enfatizó que se considera una mujer honesta y de resultados, no de cuentos.

En cuanto a las preguntas relacionadas con su vivienda, Xóchitl Gálvez aseguró que la adquisición de la misma se llevó a cabo cumpliendo rigurosamente con todas las normativas legales vigentes.

Me espera una tranquiza brutal, yo creo que hasta mi acta de defunción andan buscando, esa todavía no la van a encontrar, porque todavía aquí estoy, pero es una cosa tremenda, se me va a venir el Gobierno por completo."