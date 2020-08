Hallan sin vida a Elihú Ojeda, vocero de Fiscalía de Guanajuato

GUANAJUATO, Guanajuato.- Este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Elihú Ojeda, vocero de la Fiscalía General de General del Estado de Guanajuato, luego de que su familia lo reconociera.

Ojeda fue reportado como desaparecido desde el 16 de agosto pasado, cuando salió de su casa rumbo a la ciudad de Salamanca, reportaron familiares y amigos del comunicador.

En las redes sociales pidieron ayuda para la localización de Elihú Ojeda.

“Salió rumbo a Salamanca alrededor de las 6 pm y aun no sabemos nada de él, si alguien lo ha visto o sabe de él comuníquense con nosotros, estamos muy preocupados”, escribió su cuñada.

“Muchos conocen a mi amigo… saben que él no es de no comunicarse y desaparecer, no se sabe nada de él desde ayer, si alguien sabe algo porfa, y oremos todos porque esté bien”, expresó una amiga de él.

Periodistas expresaron preocupación por la desaparición de Elihú Ojeda, quien antes de ingresar a la FGE, laboró en varios medios de información de la entidad.



La desaparición de Elihú Ojeda forma parte de la ola de violencia desatada en Guanajuato a raíz de la detención de "El Marro", pues entre el 3 y 16 de agosto se registraron por lo menos 123 asesinatos en el estado.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informó que también se emprendió el operativo "Golpe de Timón", que además de la detención de José Antonio Yépez, alias "El Marro", siguió con detenciones de miembros de la cédula que lideraba, el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

¿Qué fue el "Golpe de Timón"?

De acuerdo con Rodríguez Vallejo, con el Golpe de Timón las fuerzas del estado lograron detenciones directas de 516 integrantes del CSRL y por parte de la FGE hubo 970.

El operativo comenzó el 3 de marzo de 2019, con la participación del Ejército y la Marina. La estrategia operó con cinco objetivos centrales, entre ellos recuperar el territorio de Santa Rosa de Lima, trabajar en la reconstrucción del tejido social, desmantelar al grupo criminal y capturar a su líder.

Pese a la detención de El Marro, en los últimos días se han difundido videos, presuntamente atribuidos al CSRL, en los que hombres armados indican que “Guanajuato sigue siendo parte del Santa Rosa de Lima, todas nuestras células como aquí ven, seguimos y seguiremos trabajando”.

En conferencia con el gobernador, el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, explicó que dos factores que atraen a la delincuencia organizada son el robo de hidrocarburos, que sigue vigente, así como la distribución y venta de estupefacientes.

Detalló que, con Golpe de Timón, las fuerzas del estado lograron detener también a nueve integrantes de Cárteles Unidos; ocho de la Nueva Familia Michoacana; siete del Cártel del Golfo; tres del Cártel de Sinaloa y 13 del grupo Unión de León.