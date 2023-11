Denuncian escasez de alimentos y problemas con las despensas tras el paso del Huracán Otis

Cacahuatepec, Guerrero.- Los habitantes de Cacahuatepec, un poblado rural del balneario de Acapulco, el más golpeado por el huracán Otis, denunciaron que las despensas que entrega el Gobierno a los damnificados “no alcanzan”.

Virginia García, residente de Cacahuatepec, agradeció la ayuda que ha llegado a la zona, destacando la dificultad de acceso, que ha requerido entregas por aire para llegar a los más afectados. No obstante, Virginia señaló que surgen problemas durante la distribución, ya que un Comité encargado de repartir las despensas parece retener suministros, dejando a algunas familias sin asistencia.

Me gustaría que los mismos marinos nos las repartieran (las despensas) porque después ya no las quieren repartir o se hace un conflicto entre las mismas familias aquí porque no alcanzan todos”, aseveró.