Grupo Plural exige a AMLO investigar al Ejército por masacre de jóvenes en Nuevo Laredo

CIUDAD DE MÉXICO.– Tras la indignación de familiares, vecinos y ciudadanos por el masacre de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Grupo Plural del Senado de la República exigiío al presidente Andrés Manuel López Obrador ordenar una inmediata investigación para esclarecer la presunta responsabilidad del Ejército en los hechos acontecidos en pasado 26 de febrero.

Los senadores Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero señalaron este miércoles que "lo que toca es ponerse del lado de las víctimas y, lo que toca al Presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas es ordenar que se investigue y, no mandar un mensaje activo de complicidad y de impunidad".

Icaza enfatizó en que es bastante preocupante que el presunto abuso de la fuerza en la tragedia en Nuevo Laredo, Tamaulipa, y en otros estados de México por parte del Ejército y la Marina sea solapada, según él, de tal forma por el Gobierno de México, cuando debería salvaguardar los derechos de la población.

Lo que corresponde es que el Presidente encabece la indignación. No encabezar la negación, esto es justo el problema de la práctica reiterada de violación a los derechos humanos. Dice el Presidente que no es igual que Calderón y Fox, en este particular, no sólo no es igual, se está portando peor. Lo que se necesita es que se investigue y se sancione a los responsables".