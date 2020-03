"Grande y carnívoro": Fiscal habla de misterioso cuerpo sin vida en Valle de Bravo

VALLE DE BRAVO, Estado de México.- El fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que pueda señalar si el ataque a una persona registrado en un paraje de Valle de Bravo el domingo fue por un felino, una jauría u otro tipo de animal.

En entrevista especificó que es muy probable que se trate de un animal grande y carnívoro, del que tienen recolectado pelambre, huellas halladas en el lugar de los hechos, material que fue entregado a expertos zootecnistas que quizá hoy mismo determinen si se trata de un felino u otro tipo de animal.

“Lo cierto es que tenemos el cuerpo de una persona que no presenta lesiones por arma de fuego, no presenta heridas con arma punzocortante, no tiene rasgos de estrangulamiento, se trata de un tema de mordidas y tejidos de lo que parecen ser garras”.

El primero de marzo, autoridades municipales localizaron el cuerpo de un hombre presuntamente asesinado por un “animal felino” que lo atacó entre las localidades de El Pinal del Marquesado y Cerro Gordo.

El Ayuntamiento informó que, en la búsqueda participan autoridades federales, estatales y municipales, así como un experto en felinos, efectivos de la Marina, Policía estatal y Comisaría Municipal.

El gobierno local informó que autoridades determinaron colocar cámaras de fototrampeo que ayudarán a obtener datos específicos que permitan corroborar de qué es especie se trata.

También participan personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y Protección Civil estatal y municipal, entre otros.