Golpean a pareja gay en playa nudista Zipolite tras beso y caminar tomados de la mano

OAXACA, Oaxaca.- Una pareja del mismo sexo, turistas de la Ciudad de México, denunció una agresión homofóbica en su contra cometida esta Semana Santa en Zipolite, uno de los destinos de moda en la Costa de Oaxaca por ser la única playa nudista del País y por considerarse “incluyente” y abierta “para todos”.

Según las testimonio de las víctimas, compartido a El Universal, fueron golpeados el viernes 7 de abril, durante la madrugada, cuando la pareja de hombres regresaba a su hotel, vestida caminando sobre la playa, y se detuvo para darse un beso.

En ese momento, explican, un grupo de pobladores de la comunidad comenzó a increparlos por venir tomados de la mano, quienes rápidamente pasaron de insultos a agresiones físicas, específicamente golpes y patadas.

Mi novio y yo decidimos venir a Zipolite esta Semana Santa, como siempre todo bien, Zipolite muy amable y agradable (…) aproximadamente a las 2:30 de la mañana del viernes, regresábamos tomados de la mano y nos detuvimos para darnos un beso, no para fajar ni otra cosa, fue para darnos un beso, cuando vimos que se acercaba un grupo de cuatro personas y lo único que alcancé a escuchar fue que nos dijeron: órale, váyanse a coger a su hotel”, narra uno de los afectados.

Golpean a pareja gay en playa nudista tras beso

En el relato se explica que, luego de ser confrontada por los pobladores, la pareja comenzó a ser golpeada por los hombres. “Me dan un golpe a mí y cuando volteó, veo que mi novio alcanzó a cubrirse la cabeza porque comenzaron a darle varias patadas y yo sentí un golpe muy fuerte, a la altura de la boca y los labios, y un trago de sangre”, señalan.

Tras, entre siete y 10 segundos de golpes, la pareja logró huir y correr, mientras que los sujetos siguieron caminando tranquilamente por la playa.

La agresión se cometió entre los establecimientos el “Zanate" y el hotel “Estrella de Mar”, sobre la playa, y como consecuencia del ataque uno de los hombres resultó con los labios rotos, y el otro con golpes en distintas partes de cuerpo.

Me da la impresión que fueron directo a la cara. No nos quitaron nada, yo traía mi cartera y mi celular, sólo fue el ataque, nos golpearon y siguieron su camino muy tranquilos”, explican los turistas de 40 y 42 años.

“Nunca nos imaginamos que ahí en Zipolite, en Semana Santa, nos pasaría algo así, yo he ido seis y siete años, pero nunca me había pasado algo similar”, explica una de las víctimas, quienes decidieron no interponer la denuncia ante las autoridades por seguridad.

La verdad no quisimos moverle... en un momento nos pasó por la cabeza interponer la denuncia, pero desistimos por la seguridad y tranquilidad con la que se fueron caminando. Tenemos la impresión de que están, digamos, 'protegidos' por decirlo de alguna manera”, señalan.

Zipolite se perfila como segundo destino gay del País

La decisión los turistas de no interponer la denuncia por miedo no es infundada, pues no se trata de la primera agresión de este tipo en este destino de playa, pese a que Zipolite se perfila como el segundo destino gay más importante del país, sólo después de Puerto Vallarta en Jalisco. Pese a ello, en los casos anteriores no se realizó ninguna investigación.

De acuerdo con la asociación civil Zipolite Diverso, que ha acompañado los casos, sólo entre 2022 y 2023 se han registrado tres agresiones homofóbicas, mismas en las que se identificó a pobladores de la comunidad como los responsables. La primera de las agresiones se registró exactamente hace un año, en la Semana Santa de 2021, cuando un joven mexicano foráneo, pero que tiene una casa en Zipolite, fue insultado y apedreado por su forma de vestir por una persona alcoholizada.

La víctima fue identificada como Carlos y requirió de una intervención para suturar la herida de ocho centímetros, por lo que denunció la agresión como intento de homicidio; sin embargo, ninguna autoridad dio seguimiento. El segundo ataque tuvo lugar el pasado 10 de marzo, en contra de un turista de la Ciudad de México y de un argentino residente en la comunidad, quienes también fueron agredidos por besarse en la playa.

“Todas las agresiones han sido a hombres gays y al no investigarse, parece que ya tienen puerta abierta para agredir hombres que se besan en la playa”, señalan los activistas de Zipolite Diverso.Precisamente este lunes el gobernador Salomón Jara presumió que se reportaba un "saldo blanco" durante el periodo vacacional de Semana Santa y que hubo un "ambiente de paz" en centros turísticos, con "algunas excepciones". También informó que se reportó una ocupación hotelera de 68%, con a llegada de más de 109 mil turistas y una derrama económica de 436 millones de pesos.