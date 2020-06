Gobierno llegará a arreglo con Iberdrola; pero "México no es tierra de conquista": AMLO

TEXCOCO, Estado de México.- El gobierno federal tendrá una arreglo con la empresa Iberdrola, pues se lo pidieron en una carta, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Va a haber arreglo, me están pidiendo en esta carta una entrevista, pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos”, dijo.

López Obrador afirmó que recibió una carta de los directivos de la empresa en donde le informan que tienen 26 plantas termoeléctricas en el País y que “tienen la voluntad” de seguir invirtiendo en México.

“Y la disposición de llegar acuerdos con el gobierno. Ya turné la carta a la Secretaría de Energía y al director de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)”, dijo.

El mandatario recordó que fue una “vergüenza” que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se integrara al Consejo de Administración de Iberdrola al concluir su mandato.

“Iberdrola es una vergüenza que se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía, el mismo ex presidente Calderón que se va terminando su gobierno a formar parte del Consejo de Admiración de Iberdrola, es una vergüenza”, dijo.