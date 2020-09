Gobierno ha cometido errores que cuestan vidas: senadores del PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- En los dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han cometido errores que cuestan vidas, lamentaron legisladores del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República.



Al presentar su agenda para el tercer año legislativo, el líder de la bancada, el senador por Querétaro, Mauricio Kuri, dijo que el gobierno actual ha generado "una gran decepción" y que la administración ha caído en la tentación del autoritarismo, puesto que busca destruir a quienes no estén de acuerdo con el proyecto de país que propone el presidente.



Hoy existe una gran decepción por las fallas del Gobierno federal. Errores que cuestan vidas, que destruyen el empleo y nos hunden en una de las mayores crisis económicas de la historia. Y ésta concurre con la tentación autoritaria del sexenio, ante un gobierno que busca destruir cada día a todos aquellos que no coincidimos con su proyecto", dijo.



Reclamaron la desaparición de subsecretarías y órganos de gobierno que hoy anunció el mandatario en su mensaje a la Nación, al señalar que dichos anuncios se dieron únicamente para dar una cara pública de que se está buscando un gobierno austero, cuando en realidad, consideró Kuri, lo que se necesita en estos momentos es evitar gastos en proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía.



Alertaron que las cifras que presentó el mandatario, en torno a la reducción de 30% en delitos como secuestro, feminicidio, robo, no coinciden con las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Kenia López Rabadán reclamó que sí ha habido un incremento, por ejemplo, en la tasa de feminicidios; esta falta de coincidencia afecta directamente porque su administración no ha propuesto estrategias de política pública claras que prevengan esta forma de violencia extrema en contra de las mujeres.



"En noviembre de 2018 hubo 67 feminicidios, y en julio de 2020 hubo 73 feminicidios, aumentó en 9% los feminicidios y por supuesto así estuviera él generando una media en todos los meses desde que tomó posesión al día de hoy, en todos los meses ha habido una alza en feminicidios", dijo.



"Es verdaderamente preocupante que se atreva a decir que los feminicidios se han disminuido porque entonces no hay ninguna estrategia para que los feminicidios se reduzcan, no hay una estrategia para que haya políticas públicas claras y las mujeres dejen de estar en peligro de muerte".

Josefina Vázquez Mota reclamó que en el informe no se haya mencionado la violencia que viven los niños y adolescentes y que se ha recrudecido durante el periodo de confinamiento por la Coronavirus 2019.



"La violencia en esta pandemia ha mostrado su rostro más burdo, más cruel contra las mujeres, pero también contra las niñas y los niños, y al no hablar siquiera, al no darles voz, al no reconocerlos, qué podemos esperar en cuanto a diseño de política pública, de prevención y de atención, lo que hemos visto hasta ahora, absolutamente nada", lamentó.