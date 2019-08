Gobierno de Jalisco prohíbe pescar en lago por contaminación

GUADALAJARA, Jalisco.- Aunque las cooperativas pesqueras de la Laguna de Cajititlán fueron consentidas ayer con 15 millones de pesos, el Gobierno del Estado precisó que continúa prohibida la pesca por la contaminación que prevalece en ese cuerpo lacustre.

Así lo explicó el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer Gutiérrez, durante la entrega del apoyo en el malecón de Cajititlán, que encabezó el Gobernador, Enrique Alfaro, en compañía del Presidente de Tlajomulco, Salvador Zamora.

"Son 178 pescadores, ojo, ahorita no están pescando en Cajititlán, fue por eso que las embarcaciones son de turismo, se está haciendo un trabajo fuerte de saneamiento, de entrada ya no descargan aguas negras", señaló el Secretario.

"Lo que estamos cuidando es, bajo estudios que en los próximos años, con el estudio que hagamos del agua, ya se puede levantar la veda de pesca, pero ahorita no se está haciendo pesca aquí. No hay fecha límite".

El apoyo consistió en 18 motores ecológicos para lancha, 174 cheques y el inicio de una obra del Canal de Cedros, que desemboca en la laguna.

Durante el evento, Alfaro presumió la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para la laguna durante su gestión como Alcalde de Tlajomulco en 2010 y prometió que apoyará a Zamora para lograr el saneamiento integral.

"Todavía después de que hicimos todas esas obras, cuando volví a ser candidato a Gobernador, se acuerdan, me echaron una campaña feroz en contra mía que decían con el asunto este de las popochas, que todos sabemos que es un fenómeno cuando viene el calor, suceden", recordó el Mandatario.

"Decían que yo era casi un delincuente ambiental, que no habíamos hecho nada por la laguna y luego nadie se explicaba por qué cuando viene la elección, pues la gente en toda la ribera de Cajititlán me dio su apoyo, me dio su confianza y ganamos de calle".

Por su parte, el Alcalde Salvador Zamora explicó que la pesca podría rehabilitarse dentro de 2 años y que el saneamiento de la laguna contempla obras como colectores que se encuentran en una etapa de planeación.