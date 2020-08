Gobernadores que no se quejan por recursos de la federación, son los favorecidos por Calderón: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Los gobernadores que no se quejan por el reparto de recursos federales, son los que fueron favorecidos por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A los que le fue bien en la fórmula no dicen nada, ustedes no escuchan a ciertos gobernadores que les fue bien con la fórmula durante el presidente Calderón, esos no hablan, no dicen nada, sino los que consideran que no les fue bien”, dijo.

López Obrador recordó que son los gobernadores que les fue mal en la fórmula vigente en la actual Ley de Coordinación Fiscal, los que solicitan un nuevo pacto fiscal.

“Sí es posible hacer una reforma hacendaria y proponer un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal, porque tiene que haber acuerdo, consenso, porque esto implica definir fórmulas de distribución de presupuesto, primero de lo que corresponde a la federación y a las entidades federativas, tiene que definirse”, dijo.

De acuerdo con el mandatario al establecerse la fórmula actual para el reparto de participaciones, algunos estados fueron favorecidos más que otros, pero todos los gobernadores estuvieron de acuerdo.