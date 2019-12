Gobernador de Guerrero confirma tener dengue durante evento

GUERRERO.- Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, afirmó durante un evento en Chilpancingo, formar parte de las estadísticas de personas contagiadas por dengue en el País.

Fíjense qué traigo el problema que seguramente traen muchos guerrerenses, me dio dengue. Y llevo varios días con dengue”, señaló.

Astudillo Flores dijo sentirse mucho mejor por lo que continúo con sus giras de trabajo por el estado.

“Ya pasaron mis días más complicados del dengue que es una enfermedad que la verdad pega mucho en Guerrero, a mí me agarró y dije bueno pues ¿qué tengo? Me sentía, así como mal, me sentía muy cansado, me hice unos análisis y tuve dengue”, explicó.

La Secretaría de Salud federal informó que al 2 de diciembre del 2019, se han registrado al menos 778 casos de dengue en Guerrero, lo cual ha provocado 12 muertes.

En el país se han reportado 37 mil 057 casos confirmado, con 135 defunciones, el 69% de los casos confirmados corresponden a los estados de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca.

Hasta el momento, en los únicos estados donde no se han reportado casos de dengue son Tlaxcala y la Ciudad de México.

Con información de Excélsior