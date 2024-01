Gira Julio Rojas alrededor de Marte

Ciento treinta y seis personas dejaron todo en la Tierra para viajar al planeta rojo, pero después de 254 días, los pocos sobrevivientes tuvieron que huir.

Se trata de la novela "Retornados" Julio Rojas, escritor chileno conocido por crear la audioserie de ciencia ficción Caso 63, protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana, disponible en Spotify.

"Nunca hago un argumento con un formato definido, primero es la historia. Reflexioné sobre sesiones terapéuticas de un gran misterio. Era alguien que vuelve de un lugar donde ocurrió un evento que no sabemos, una tragedia", dijo Rojas.

Quiso escribir una novela corta de ciencia ficción incluyendo parte del material que le quedó de su pódcast Caso 63, el cual fue ganador del Premio Ondas en España al Mejor Pódcast de Ficción, y se tradujo en varios idiomas, entre ellos el inglés con las voces de Julianne Moore y Oscar Isaac.

La novela enfatiza que los seres humanos están hechos para migrar. La historia de "Retornados" está contada desde el punto de vista de Román, un terapeuta que ayuda a Estela, Casandra y Foster a reinsertarse a su vida en la Tierra tomando un tratamiento psicológico.

"Ya no pueden volver a ser los mismos, no porque no quieran sino porque para el resto de la gente (Estela, Casandra y Foster) vienen con una especie de contaminación de muerte o sensación de que volvió de la muerte y quedó entre dos mundos. Al irse a Marte cortaron sus relaciones por completo y le dijeron adiós a la Tierra.

"Luego fracasaron y volvieron al nivel de desadaptación gigante porque se dejaron de sentir una persona, ahora se sienten un número y deben redefinir sus círculos de afectos", compartió Rojas.

El autor también de las novelas "El Visitante Extranjero" y "El Final del Metaverso", tiene una conexión especial con Marte, pues tiene en su casa un telescopio para observar las estrellas e imaginar cómo es la vida en otro planeta.

"Marte ha llamado la atención desde el origen y ha sido el gran punto de fuga de la ciencia ficción donde todo el mundo ha generado sueños y pesadillas. Marte nos vigila y es extraño porque nadie habla de otros planetas", reflexionó Rojas.