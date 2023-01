Gibrán Ramirez asegura que el gobierno de AMLO ha sido un fracaso total

CIUDAD DE MÉXICO.- El analista político, Gibrán Ramírez, que en algún momento fue aspirante para la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha sido un fracaso total y se llamó exobradorista.

En el programa "Tragaluz" conducido por Fernando del Collado, para el canal "Latinus", Ramírez lanzó un llamado para sacar a la llamada "Cuarta Transformación" en las elecciones federales de 2024.

Luego de ser cuestionado sobre si Morena se iría en 2024 contestó: "Se van a ir en 2024".

-¿Fracasó entonces el gobierno de AMLO?, se le cuestionó.

-Un fracaso total, respondió.

Agregó que Morena no ha sabido gobernar y López Obrador, "extrañamente", es su mejor activo: "López Obrador debe aceptar la verdad de su fracaso para dejar libre al movimiento de izquierda que ya casi extinguió".

Morena tiene dueño y se hace lo que dice el dueño (...) En Morena no me quieren ni lo quiero yo (...) Morena es una marca que tiene dueño y permite presentarse a procesos electorales a los aliados de ese dueño", expresó al decir que el partido ya no es un movimiento.