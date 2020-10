Garantiza AMLO seguridad a “Frenaaa 1 y Frenaaa 2”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador les garantizó seguridad a los simpatizantes de “Frenaaa 1 y Frenaaa 2” asegurando que hasta en estos movimientos hay “nivelitos”.

En su conferencia matutina indicó que el compromiso es no tocarlos, no testerarlos, protegerlos y decirle a los simpatizantes de la 4T que no se caiga en ninguna provocación.

“Decirles que no nos metamos ni con el Frenaaa 1 ni con el Frenaaa 2 que es un poco más exquisito, pero al final de cuentas son las mismas ideas conservadoras, nomás que unos las expresan de manera más directa y los otros matizan, pero es lo mismo, no hay diferencia”, manifestó.

"En todo esto hay nivelitos, puede ser que ahora sí decidan acampar (...) les voy a poner una enramada y les voy a colocar hamacas", dijo AMLO respecto al movimiento #SíPorMéxico, a quienes llama #FRENAAA2 https://t.co/OyJRRbNxgZ — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) October 12, 2020

“Nivelitos”

López Obrador aseguró que ahora con el Frenaaa 2 “porque es otro nivel”, puede ser que ahora sí decidan acampar algunos personajes a quienes identifica detrás de estos movimientos.

Puede ser que con los de Frenaaa 2 porque es otro nivel, en todo esto hay nivelitos, entonces puede ser que ahora si ya decidan acampar y los vamos a proteger, y los vamos a tratar muy bien y los vamos atraer una enramada y vamos a colgar unas hamacas grandes al señor Junco al señor Ealy Ortiz del Reforma y de El Universal”, destacó.

El mandatario aseguró que van a estar bien cuidados pero que es muy importante que se definan.

“Fuera máscaras, nada de que somos independientes y hacemos un periodismo profesional, objetivo, distante del poder, pues no, porque se tiene que estar lo más cerca que se pueda del pueblo y lo mas distante del poder, pero también del poder económico, no solo del poder político”, añadió.