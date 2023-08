“Gané la apuesta”, dice AMLO tras triunfo de Xóchitl Gálvez en encuestas del Frente Amplio

MÉXICO.- Luego de que el Frente Amplio por México (FAM) seleccionara a Xóchitl Gálvez como la única contendiente para la candidatura presidencial en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su convicción al afirmar “gané la apuesta, gané la apuesta”.

Además, hizo hincapié en que el proceso de selección fue, en su opinión, “una comedia, una farsa”.

El titular del Ejecutivo Federal comentó que dicha situación no se había visto "nunca en la historia" del país, y que eso ya estaba decidido por parte de las cúpulas, por lo que el proceso de elección del FAM fue mera "simulación", y que la decisión se tomó porque hay "votos que cuentan y votos que pesan".

Eso sí lo voy a decir, gané la apuesta, gané la apuesta. No vayan a decir de que no sabía yo de lo que se trataba, lo tiene que reconocer. Estoy seguro que hoy Ciro (Gómez Leyva) va hablar de eso, Joaquín (López-Dóriga), (Carlos) Loret, van hacer una recapitulación ‘tal día dijo que iba a ser así y empezaron a operar en ese sentido y se le llama en el argot de la politiquería `bajarlos´ y empezaron a bajarlos a todos, los bajaron’”, dijo.

“¿Cómo queda el PRI, Presidente?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

No, no me meto en eso, nada más es decirles que es lamentable porque es un asunto copular, arriba, es el gerente Claudio (X. González). Nunca se había visto esto en la historia, así tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino fue pura declinación, pura declinación. Se los dije, se los dije”, respondió.